Жирков о возможном ужесточении лимита: «Пока нигде не играем, сделал бы ставку на молодежь. Надо воспитывать своих. Но все будут кричать, что они получают много денег»
Юрий Жирков высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров.
«Я уже в этом лимите запутался. Понятно, что сейчас практически никто из игроков сборных не приезжает к нам в чемпионат. Я в этот промежуток, пока нигде не играем, сделал бы ставку на свою молодежь.
Если не давит результат в чемпионате, в Лиге чемпионов, то есть повод задуматься и ставить больше молодых русских игроков. Но на это не пойдут тренерские штабы. Если будешь проигрывать – тебя уберут. Все равно надо воспитывать своих. Но все будут кричать, что они получают много денег. Но молодежь появляется. Вчерашний матч «Балтики» показал, что есть ребята, на кого стоит обратить внимание», – сказал экс-игрок «Зенита».
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Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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