Гафин о возможном ужесточении лимита: «Искусственная конкуренция редко дает качественные результаты. Акцент нужно делать на системном развитии детско-юношеского футбола»

Дмитрий Гафин высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в России.

Ранее появилась информация, что лимит может быть ужесточен с сезона-2026/27. На данный момент клубы Мир РПЛ не могут вносить в заявку более 13 иностранных футболистов и выпускать на поле более 8 легионеров.

«Если будет принято решение об изменении лимита, это должно происходить заблаговременно. То есть необходимо понимать параметры нового лимита, чтобы заранее планировать свои действия и избежать финансовых потерь.

Если же вы хотите услышать мое личное мнение, скажу так – искусственная конкуренция редко дает качественные результаты. Количественные – да, но качественные – нет. Именно в конкурентной борьбе между сильными легионерами и россиянами рождается качество, которое футболу и требуется.

Акцент нужно делать на системном развитии детско-юношеского футбола, на улучшении его инфраструктуры, обучении и повышении статуса детских тренеров, организации соревновательного процесса. Тогда у нас увеличится база из качественных россиян и уменьшится необходимость смотреть на внешние рынки. Фундамент находится именно там», – сказал председатель совета директоров «Динамо ».