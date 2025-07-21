Туфан Садыгов о «Серик Беледиеспор»: «Откуда вы взяли, что это мой клуб, никакого отношения к нему не имею. Футбольными делами я не занимаюсь точно»

Туфан Садыгов заявил, что не имеет отношения к «Серик Беледиеспор».

Ранее сообщалось , что бизнесмен, инвестировавший в «Химки », приобрел 50% акций турецкого клуба.

Команду с начала июля тренирует Сергей Юран . Вчера стало известно, что к клубу присоединился сын Садыгова – Илья.

«Откуда вы взяли, что это мой клуб. Я вам дал комментарий, ничего не поменялось. Никакого отношения к клубу я не имею.

Занимаюсь своими повседневными делами. Футбольными делами не занимаюсь точно», – сказал Садыгов.

Садыгов опроверг, что полностью выкупил «Серик Беледиеспор»: «Это выдумка»