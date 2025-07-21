Туфан Садыгов о «Серик Беледиеспор»: «Откуда вы взяли, что это мой клуб, никакого отношения к нему не имею. Футбольными делами я не занимаюсь точно»
Туфан Садыгов заявил, что не имеет отношения к «Серик Беледиеспор».
Ранее сообщалось, что бизнесмен, инвестировавший в «Химки», приобрел 50% акций турецкого клуба.
Команду с начала июля тренирует Сергей Юран. Вчера стало известно, что к клубу присоединился сын Садыгова – Илья.
«Откуда вы взяли, что это мой клуб. Я вам дал комментарий, ничего не поменялось. Никакого отношения к клубу я не имею.
Занимаюсь своими повседневными делами. Футбольными делами не занимаюсь точно», – сказал Садыгов.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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