Файзуллаев перешел в «Истанбул» за 7,5 млн евро. ЦСКА получит деньги одним траншем («СЭ»)

Аббосбек Файзуллаев завершил трансфер из ЦСКА в «Истанбул».

По данным «Спорт-Экспресса», полузащитник армейцев перешел в турецкий клуб.

Сумма сделки составляет 7,5 миллиона евро, как сообщалось ранее. ЦСКА получит деньги за 21-летнего игрока одним траншем. До этого отмечалось, что в соглашение также могут быть включены бонусы.

Файзуллаев не полетел с ЦСКА на матч 1-го тура Мир РПЛ против «Оренбурга ». Игра пройдет сегодня в 17:30 по московскому времени.

В сезоне-2024/25 узбекский футболист сыграл 27 матчей в чемпионате России, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Его подробная статистика – здесь .