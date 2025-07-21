Файзуллаев перешел в «Истанбул» за 7,5 млн евро. ЦСКА получит деньги одним траншем («СЭ»)
Аббосбек Файзуллаев завершил трансфер из ЦСКА в «Истанбул».
По данным «Спорт-Экспресса», полузащитник армейцев перешел в турецкий клуб.
Сумма сделки составляет 7,5 миллиона евро, как сообщалось ранее. ЦСКА получит деньги за 21-летнего игрока одним траншем. До этого отмечалось, что в соглашение также могут быть включены бонусы.
Файзуллаев не полетел с ЦСКА на матч 1-го тура Мир РПЛ против «Оренбурга». Игра пройдет сегодня в 17:30 по московскому времени.
В сезоне-2024/25 узбекский футболист сыграл 27 матчей в чемпионате России, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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