Дьяков о 7,5 млн евро за Файзуллаева: «Сумасшедшая сделка для ЦСКА. Его покупали за 500 тысяч»

Виталий Дьяков высказался об интересе из Турции к Аббосбеку Файзуллаеву.

Ранее появилась информация , что «Истанбул» предлагает 7,5 млн евро за полузащитника ЦСКА .

«Это отличная сделка для ЦСКА. Файзуллаева покупали за 500 тысяч, а продадут за такую большую сумму. Это поможет клубу взять других футболистов, либо одного хорошего. Это будет сумасшедшая сделка.

Да, Файзуллаев начинал ярко, но не сказать, что на дистанции он «вау». В последние полгода он потерялся, не произвел особого впечатления.

Плюс чемпионата Турции, что там есть еврокубки. Есть топовые клубы в лице «Галатасарая » и «Фенербахче », которые играют на высоком уровне, и там выступают сильные футболисты по меркам Европы.

Но «Истанбул » к топовым не относится, хотя команда всегда где-то вверху. Как трамплин это хороший переход для Файзуллаева», – сказал бывший главный тренер «БроукБойз ».