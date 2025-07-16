Дьяков о 7,5 млн евро за Файзуллаева: «Сумасшедшая сделка для ЦСКА. Его покупали за 500 тысяч»
Ранее появилась информация, что «Истанбул» предлагает 7,5 млн евро за полузащитника ЦСКА.
«Это отличная сделка для ЦСКА. Файзуллаева покупали за 500 тысяч, а продадут за такую большую сумму. Это поможет клубу взять других футболистов, либо одного хорошего. Это будет сумасшедшая сделка.
Да, Файзуллаев начинал ярко, но не сказать, что на дистанции он «вау». В последние полгода он потерялся, не произвел особого впечатления.
Плюс чемпионата Турции, что там есть еврокубки. Есть топовые клубы в лице «Галатасарая» и «Фенербахче», которые играют на высоком уровне, и там выступают сильные футболисты по меркам Европы.
Но «Истанбул» к топовым не относится, хотя команда всегда где-то вверху. Как трамплин это хороший переход для Файзуллаева», – сказал бывший главный тренер «БроукБойз».