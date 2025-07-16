Пономарев о Файзуллаеве: «Можно назвать его дешевым повидлом, но шустрый веник лучше подходит. Для полузащитника он нулевой, Турцию не потянет»
Владимир Пономарев сомневается, что Аббосбек Файзуллаев будет успешен в Турции.
Сообщалось, что полузащитник ЦСКА может перейти в «Истанбул» за 7,5 млн евро и бонусы.
«Пусть Файзуллаев уходит. Турцию он не потянет, слишком мелковат. Раньше он пахал от своей до чужой штрафной, хорошо мог прорваться на дриблинге и пробить, а сейчас он почивает на лаврах.
Файзуллаев сейчас – шустрый веник, никаких интересных данных нет. Для полузащитника он нулевой, головой он не играет. Для Европы он не годится, а в Турции только для посредственных команд.
Его можно назвать дешевым повидлом, но шустрый веник лучше подходит», – сказал бывший игрок ЦСКА и сборной СССР.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
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