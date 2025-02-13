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«Челси» не накажет назвавшую полицейского «тупым белым» Керр, заявила тренер: «Она извинилась, этого достаточно. Каждая женщина может совершать ошибки. Хотим поддержать ее»

«Челси» не накажет футболистку, назвавшую полицейского «тупым белым».

11 февраля в Лондоне завершилось дело австралийской нападающей Саманты Керр, обвиняемой в оскорблении констебля полиции Стивена Ловелла на расовой почве. Инцидент произошел 30 января 2023 года в Твикнеме, западном предместье Лондона.

По словам прокурора, Керр вместе с футболисткой «Вест Хэма» Кристи Мевис пытались разбить окно во время поездки в такси рано утром. Водитель позвонил в полицию и отвез девушек в полицейский участок, где нападающая «Челси» сказала полицейскому Ловеллу: «Вы, ребята, гребаные тупые белые».

Присяжные Королевского суда Кингстона признали Керр невиновной по делу об оскорблениях на почве расизма.  

Главный тренер женской команды «Челси» Соня Бомпастор ответила на вопрос о том, примет ли клуб дисциплинарные меры по отношению к футболистке. 

«Я думаю, вы можете себе представить, что это была тяжелая неделя, трудная неделя для нее и ее семьи. Сэм сделала заявление, она извинилась, и я думаю, этого достаточно.

Иногда ты можешь совершать ошибки. Все, каждая женщина может совершать ошибки. Важно то, какой урок ты вынесешь и как будешь двигаться дальше. Если с хорошим, как ты знаешь, человеком, происходит что-то [подобное], он вероятно, скажет: «Я больше не хочу проходить через это».

Да, такое случается в жизни, и человек должен получать прощение и двигаться дальше. Но я думаю, что она сделала четкое заявление. Я думаю, что то, с чем она столкнулась на прошлой неделе, было для нее достаточно тяжелым. Единственное, что мы хотим сделать как клуб, – это поддержать ее», – сказала Бомпастор. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
Саманта Керр
logoЧелси
дискриминация
женский футбол
logoпремьер-лига Англия
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