Экс-футболистка Мачери о декольте ведущей DAZN Инкардоны: «Женщины могут выглядеть сексуально, но должен быть класс. Этого иногда не хватает в Италии. Здесь принцип «секс продает»

Экс-футболистка Валентина Мачери раскритиковала работающих на ТВ итальянок.

Бывшая полузащитница «Нюрнберга» отреагировала на топ с глубоким вырезом, в котором ведущая DAZN Элеонора Инкардона работала на матче клубного ЧМ между «Флуминенсе » и «Аль-Хилалем » (2:1).

«Если ты хочешь общаться с игроками и менеджерами на равных, такой наряд этому не способствует. Инкардона в основном занимается DAZN Bet – это значит, что она представляет коэффициенты ставок. И делает это очень сексуально. Иногда даже вульгарно.

Лично я бы сказала, что порой те образы, в которых итальянские репортеры появляются на поле, уже переходят границы. Я считаю, что женщины могут выглядеть сексуально, но всегда должно быть чувство стиля и класса. Этого иногда не хватает в Италии. Здесь активно действует принцип «секс продает», – сказала автор книги «Fuck Female Empowerment («К черту женскую эмансипацию»). Большая ошибка современного феминизма».

Фото: instagram.com/eleonoraincardona