Ставшая мемом нападающая Туркменистана о насмешках: «Когда меня видят, все думают, что я не футболистка. Критика из-за лишнего веса пропадала, когда я показывала технику и мышление»

Футболистка Мария Чарыева ответила, как реагирует на критику из-за лишнего веса.

Ранее нападающая сборной Туркменистана стала героем мемов из-за своей неспортивной внешности. Девушку прозвали «идеальным таранным форвардом».

– Про тебя много говорят с критикой и насмешками. Как реагируешь?

– Бывает, надо мной смеются. Когда меня видят, все думают, что я не футболистка. Но после моего выхода на поле мнение людей меняется. Критика из-за лишнего веса пропадала, как только я показывала технику и мышление. Моя игра всех удивляет.

Сейчас стараюсь взять себя в руки, чтобы скинуть лишние килограммы. Ведь я планирую переехать в Москву. Если получится, буду играть там в футзал, – заявила Чарыева.

«Я похожа на Месси! У меня тоже хорошо развита техника. Однажды я забила на иностранном турнире, и меня стали называть Месси». Ставшая мемом футболистка Туркменистана о сравнениях