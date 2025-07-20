Семак о давлении из-за «юбилейного сезона»: «Много споров о годе создания «Зенита», но мы здесь не для того, чтобы в них участвовать. Каждый год стараемся показывать хороший результат»

Сергей Семак высказался о давлении на «Зенит» из-за «юбилейного сезона».

– Проходило ли заседание правления клуба, на котором перед вами, как главным тренером и членом правления клуба, была поставлена задача выиграть чемпионат России в юбилейный сезон – или это подразумевается?

– Ни разу на правлении клуба не был.

– Вопрос вот в чем: несмотря на все усилия тренерского штаба, на мой взгляд, в прошлом сезоне на игроков очень давила необходимость обязательно выиграть в год юбилея клуба чемпионат и Кубок России. Сейчас снова зачем-то речь заходит о каком-то юбилейном сезоне, хотя ни в 1925 году, ни в 1926 году команда [Ленинградского] металлического завода, от которой ведет историю «Зенит», не участвовала ни в каких официальных соревнованиях. Нужно ли такое давление дополнительное?

– Я думаю, много споров о годе создания. Но мы здесь не для того, чтобы в них участвовать, а чтобы работать. И в прошлом сезоне ребята старались.

Вопрос не в юбилейном сезоне… Мы каждый год стараемся играть и показывать хороший результат. Так сложилось. В прошлом году мы играли как раз неплохо, в отличие от позапрошлого. Но это спорт. Любая серия рано или поздно заканчивается.

Мы трудимся. Посмотрим, как будет в этом году. Думаю, не нужны дополнительные стимулы для игроков, чтобы тренироваться играть и стараться побеждать, – сказал главный тренер «Зенита » Семак .

В сезоне-2024/25 «Зенит» занял второе место в Мир РПЛ и не вышел в Суперфинал Фонбет Кубка России.

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