«Зенит» рекордные 23 года не проигрывает в 1-м туре чемпионата России
«Зенит» продлил рекордную серию без поражений в первом туре чемпионата России.
Команда Сергея Семака сегодня одолела «Ростов» (2:1) на своем поле.
В последний раз петербуржцы упускали возможность набрать очки в первом матче в 2002 году при Юрии Морозове – тогда их обыграл «Анжи» (0:2).
В последующих 23 сезонах в первых турах были только победы и ничьи – это лучшая серия в истории высшей лиги.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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