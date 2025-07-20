«Зенит» рекордные 23 года не проигрывает в 1-м туре чемпионата России

«Зенит» продлил рекордную серию без поражений в первом туре чемпионата России.

Команда Сергея Семака сегодня одолела «Ростов » (2:1) на своем поле.

В последний раз петербуржцы упускали возможность набрать очки в первом матче в 2002 году при Юрии Морозове – тогда их обыграл «Анжи» (0:2).

В последующих 23 сезонах в первых турах были только победы и ничьи – это лучшая серия в истории высшей лиги.