Макелеле о Мостовом: «Одна из лучших «десяток», уровня Зидана, Тотти, Баллака. Зачем уходить в «Реал» или «Барсу», если в «Сельте» платят столько же, а команда борется за трофеи?»
Клод Макелеле включил Александра Мостового в число лучших игроков на его позиции.
– Александр Мостовой, с которым вы играли в «Сельте», любит рассказывать, что его уровень был настолько высок, что им интересовались «Барселона» и «Реал». На ваш взгляд, он действительно был так хорош?
– Конечно!
– Да?
– Серьезно! Это одна из лучших «десяток»! Это уровень Баллака, Зидана, Тотти.
Просто в то время у многих топ-клубов на его позиции были сильные игроки – да и «Сельта» боролась за высокие места. Зачем уходить в «Реал» или «Барсу», если в «Сельте» платят столько же, а команда борется за трофеи?
Но если бы Мостовой перешел, то у него бы все получилось. По мне, это топ-игрок, – сказал экс-хавбек сборной Франции и «Сельты».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Мяч Production»
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