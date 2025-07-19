Макелеле о Мостовом: «Одна из лучших «десяток», уровня Зидана, Тотти, Баллака. Зачем уходить в «Реал» или «Барсу», если в «Сельте» платят столько же, а команда борется за трофеи?»

Клод Макелеле включил Александра Мостового в число лучших игроков на его позиции.

– Александр Мостовой, с которым вы играли в «Сельте», любит рассказывать, что его уровень был настолько высок, что им интересовались «Барселона» и «Реал». На ваш взгляд, он действительно был так хорош?

– Конечно!

– Да?

– Серьезно! Это одна из лучших «десяток»! Это уровень Баллака , Зидана , Тотти.

Просто в то время у многих топ-клубов на его позиции были сильные игроки – да и «Сельта» боролась за высокие места. Зачем уходить в «Реал » или «Барсу», если в «Сельте» платят столько же, а команда борется за трофеи?

Но если бы Мостовой перешел, то у него бы все получилось. По мне, это топ-игрок, – сказал экс-хавбек сборной Франции и «Сельты».