Клод Макелеле: «Без центральных полузащитников нет игры – рад, что о них стали говорить больше. Раньше замечали только нападающих»
Клод Макелеле высказался о роли полузащитников в построении игры команды.
– Кого можно назвать современным Макелеле?
– Я не люблю сравнивать. Мы ищем нового Зидана? Роналду? Рауля? Нет, как и нового Макелеле. Молодым игрокам нужно строить свою карьеру.
Я рад, что о центральных полузащитниках стали говорить больше, чем раньше. Раньше [в центре внимания] были только нападающие. Без центральных полузащитников нет игры, – сказал экс-хавбек «Реала».
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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