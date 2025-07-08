Клод Макелеле: «Без центральных полузащитников нет игры – рад, что о них стали говорить больше. Раньше замечали только нападающих»

Клод Макелеле высказался о роли полузащитников в построении игры команды.

– Кого можно назвать современным Макелеле?

– Я не люблю сравнивать. Мы ищем нового Зидана ? Роналду? Рауля? Нет, как и нового Макелеле . Молодым игрокам нужно строить свою карьеру.

Я рад, что о центральных полузащитниках стали говорить больше, чем раньше. Раньше [в центре внимания] были только нападающие. Без центральных полузащитников нет игры, – сказал экс-хавбек «Реала ».