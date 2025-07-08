Макелеле о том, станет ли «Реал» чемпионом с Алонсо: «Хаби нужно дать поработать год или два. У него впечатляющий состав, он поставит другую игру»

Клод Макелеле ответил, может ли «Реал» стать чемпионом с Хаби Алонсо.

В прошлом сезоне чемпионом Ла Лиги стала «Барселона», а мадридская команда заняла вторую строчку.

– Может ли «Реал» выиграть чемпионат с Хаби Алонсо?

– У клуба появился новый тренер. Это также мой друг. Он поставит другую игру, будет непросто. «Реал» всегда будет «Реалом».

Нужно идти за шагом. Хаби нужно время. Год или два. Нужно дать ему поработать. У него впечатляющий состав, – сказал бывший полузащитник «Реала» Клод Макелеле .