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Макелеле о том, станет ли «Реал» чемпионом с Алонсо: «Хаби нужно дать поработать год или два. У него впечатляющий состав, он поставит другую игру»

Клод Макелеле ответил, может ли «Реал» стать чемпионом с Хаби Алонсо.

В прошлом сезоне чемпионом Ла Лиги стала «Барселона», а мадридская команда заняла вторую строчку.

– Может ли «Реал» выиграть чемпионат с Хаби Алонсо?

– У клуба появился новый тренер. Это также мой друг. Он поставит другую игру, будет непросто. «Реал» всегда будет «Реалом».

Нужно идти за шагом. Хаби нужно время. Год или два. Нужно дать ему поработать. У него впечатляющий состав, – сказал бывший полузащитник «Реала» Клод Макелеле.

Кто выйдет в финал клубного ЧМ: «Реал» или «ПСЖ»?765 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
logoКлод Макелеле
logoХаби Алонсо
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logoЛа Лига
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