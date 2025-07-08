Клод Макелеле: «Если бы Мбаппе остался в «ПСЖ», то выиграл бы ЛЧ. Но когда зовет «Реал», ты не можешь сказать «нет». Килиан все еще может выиграть турнир с «Мадридом»

Клод Макелеле считает, что Килиан Мбаппе мог выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ».

Парижане выиграли турнир в первом же сезоне после перехода нападающего в «Реала ». Мадридская команда, в свою очередь, уступила «Арсеналу» на стадии четвертьфинала.

«Уверен, что если бы он остался в Париже, то выиграл бы Лигу чемпионов. Этот «ПСЖ » – другая команда.

Они позволили Килиану уйти, потому что это было его желанием, его мечтой – играть за «Мадрид». Когда «Мадрид» зовет тебя, ты не можешь сказать «нет».

Килиан все еще может выиграть Лигу чемпионов с «Реалом». Он один из лучших нападающих в мире», – сказал бывший полузащитник «Челси» Клод Макелеле .