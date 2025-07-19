«МЮ» считает Коло-Муани приоритетной целью. «Ньюкасл» связался с форвардом «ПСЖ» на случай ухода Исака (Foot Mercato)
Рандаль Коло-Муани заинтересовал «Манчестер Юнайтед».
По данным Foot Mercato, манкунианцы считают форварда «ПСЖ» основным кандидатом на позицию «девятки» и сделали по нему запрос. Француз входит в шорт-лист «МЮ».
Также за Коло-Муани следит «Ньюкасл». Он связался с представителями нападающего на фоне интереса к лучшему бомбардиру «сорок» Александеру Исаку со стороны других клубов, в том числе саудовских.
Попыток подписать Рандаля не оставляет и «Ювентус», за который форвард играл на правах аренды во второй половине прошлого сезона.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Foot Mercato
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