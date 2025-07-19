«МЮ» считает Коло-Муани приоритетной целью. «Ньюкасл» связался с форвардом «ПСЖ» на случай ухода Исака (Foot Mercato)

Рандаль Коло-Муани заинтересовал «Манчестер Юнайтед».

По данным Foot Mercato, манкунианцы считают форварда «ПСЖ » основным кандидатом на позицию «девятки» и сделали по нему запрос. Француз входит в шорт-лист «МЮ ».

Также за Коло-Муани следит «Ньюкасл ». Он связался с представителями нападающего на фоне интереса к лучшему бомбардиру «сорок» Александеру Исаку со стороны других клубов, в том числе саудовских.

Попыток подписать Рандаля не оставляет и «Ювентус », за который форвард играл на правах аренды во второй половине прошлого сезона.