Коло-Муани забил 10 голов в 20 матчах за «Ювентус». Форвард признан лучшим игроком матча с «Аль-Айном»

Рандаль Коло-Муани сделал дубль за «Ювентус» в матче клубного чемпионата мира.

Туринский клуб обыграл «Аль-Айн » (5:0) в стартовой игре турнира.

Нападающий итальянской команды Рандаль Коло-Муани был признан лучшим футболистом матча. Он сделал дубль, забив два мяча в первом тайме.

В общей сложности за «Ювентус » французский футболист, который принадлежит «ПСЖ », забил 10 голов в 20 матчах.

Его статистику можно изучить здесь .