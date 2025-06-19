Коло-Муани забил 10 голов в 20 матчах за «Ювентус». Форвард признан лучшим игроком матча с «Аль-Айном»
Рандаль Коло-Муани сделал дубль за «Ювентус» в матче клубного чемпионата мира.
Туринский клуб обыграл «Аль-Айн» (5:0) в стартовой игре турнира.
Нападающий итальянской команды Рандаль Коло-Муани был признан лучшим футболистом матча. Он сделал дубль, забив два мяча в первом тайме.
В общей сложности за «Ювентус» французский футболист, который принадлежит «ПСЖ», забил 10 голов в 20 матчах.
Его статистику можно изучить здесь.
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Опубликовал: Никита Надёжин
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