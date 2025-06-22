«Челси» начал с «ПСЖ» переговоры по Коло-Муани. «Ювентус» хочет продлить аренду форварда и получить право выкупа
«Челси» хочет приобрести Рандаля Коло-Муани.
Нападающий принадлежит «ПСЖ» и сейчас выступает за «Ювентус» на правах аренды.
L’Equipe сообщает, что туринцы хотели бы сохранить форварда еще на год и получить право его выкупа при выполнении простых условий. Парижане же предпочитают сразу продать 26-летнего футболиста, но в целом могут действовать гибко.
В то же время интерес к Коло-Муани проявляет «Челси». Лондонцы даже начали переговоры с «ПСЖ». «Манчестер Юнайтед» Рандаль тоже нравится, но манкунианцы пока не так активны.
Со статистикой бывшего форварда «Айнтрахта» можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
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