«Челси» начал с «ПСЖ» переговоры по Коло-Муани. «Ювентус» хочет продлить аренду форварда и получить право выкупа

«Челси» хочет приобрести Рандаля Коло-Муани.

Нападающий принадлежит «ПСЖ» и сейчас выступает за «Ювентус » на правах аренды.

L’Equipe сообщает, что туринцы хотели бы сохранить форварда еще на год и получить право его выкупа при выполнении простых условий. Парижане же предпочитают сразу продать 26-летнего футболиста, но в целом могут действовать гибко.

В то же время интерес к Коло-Муани проявляет «Челси ». Лондонцы даже начали переговоры с «ПСЖ ». «Манчестер Юнайтед» Рандаль тоже нравится, но манкунианцы пока не так активны.

Со статистикой бывшего форварда «Айнтрахта» можно ознакомиться здесь .