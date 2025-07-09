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«Юве» сделал «ПСЖ» новое предложение по Коло-Муани – аренда с обязательством выкупа за 40 млн евро (Sportmediaset)

«Ювентус» сделал «ПСЖ» новое предложение по переходу Рандаля Коло-Муани.

На данный момент сделка по форварду еще далека от полного согласования, сообщает Sportmediaset.

В связи с этим генеральный директор туринцев Дамьен Комолли решил ускорить процесс. «Юве» предложил парижанам повторную аренду игрока с обязательным выкупом за 40 млн евро через год.

Утверждается, что «ПСЖ» может всерьез рассмотреть это предложение.

Коло-Муани играл за «Ювентус» на правах аренды с января. На счету француза 8 голов и 1 результативная передача в 16 матчах Серии А.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport Mediaset
возможные трансферы
logoлига 1 Франция
logoРандаль Коло-Муани
logoсерия А Италия
logoЮвентус
logoПСЖ
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