«Юве» сделал «ПСЖ» новое предложение по Коло-Муани – аренда с обязательством выкупа за 40 млн евро (Sportmediaset)

«Ювентус» сделал «ПСЖ» новое предложение по переходу Рандаля Коло-Муани.

На данный момент сделка по форварду еще далека от полного согласования, сообщает Sportmediaset.

В связи с этим генеральный директор туринцев Дамьен Комолли решил ускорить процесс. «Юве» предложил парижанам повторную аренду игрока с обязательным выкупом за 40 млн евро через год.

Утверждается, что «ПСЖ » может всерьез рассмотреть это предложение.

Коло-Муани играл за «Ювентус » на правах аренды с января. На счету француза 8 голов и 1 результативная передача в 16 матчах Серии А.