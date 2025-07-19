«Фенербахче» интересуется Чалханоглу. Хавбек «Интера» открыт к возвращению в Турцию, чтобы завершить карьеру
«Фенербахче» интересуется Хаканом Чалханоглу.
Как сообщает Даниэле Мари со ссылкой на Маттео Моретто, тренер турецкой команды Жозе Моуринью рассматривает 31-летнего футболиста. Не исключено, что реальные переговоры могут начаться в ближайшие часы.
Хакан, как отмечается, открыл для возвращения на родину, чтобы завершить карьеру.
Ранее была информация, итальянский клуб был готов отпустить Чалханоглу только в том случае, если получит как минимум 30 млн евро компенсации. Кроме того, «нерадзурри» намеревались снять игрока с трансферного рынка, если он не покинет клуб до начала предсезонных сборов.
Лаутаро и Чалханоглу созвонились, чтобы обсудить конфликт после вылета с КЧМ, но не помирились окончательно. Киву выступает медиатором (GdS)
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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Даниэле Мари в X
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