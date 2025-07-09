Чалханоглу останется в «Интере». Миланцы не договорились с «Галатасараем»

Хакан Чалханоглу останется в «Интере».

Ранее сообщалось, что миланцы ведут переговоры с «Галатасараем ». Сам полузащитник хотел перейти в турецкую команду.

Сегодня между клубами состоялась встреча в Милане, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. По итогам встречи стороны не достигли соглашения, переговоры завершены.

Как уже сообщалось ранее, итальянский клуб был готов отпустить Чалханоглу только в том случае, если получит как минимум 30 млн евро компенсации. Кроме того, «нерадзурри» намеревались снять игрока с трансферного рынка, если он не покинет клуб до начала предсезонных сборов.

Теперь же 31-летний полузащитник не будет продан и продолжит свою карьеру в Италии.

Лаутаро и Чалханоглу созвонились, чтобы обсудить конфликт после вылета с КЧМ, но не помирились окончательно. Киву выступает медиатором (GdS)