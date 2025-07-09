«Интер» готов отпустить Чалханоглу за 30 млн евро. Но клуб настроен сохранить хавбека, считая его ключевым футболистом

«Интер» обозначил цену за Хакана Чалханоглу.

Итальянский клуб готов отпустить полузащитника только в том случае, если получит как минимум 30 миллионов евро компенсации.

При этом «Интер » настроен только на быструю сделку, потому что намерен сохранить хавбека, считая его ключевым игроком.

Если футболист появится на тренировочных сборах, то его выведут с трансферного рынка.

Ранее сообщалось, что интерес к Хакану Чалханоглу проявляет «Галатасарай ». Прежде у хавбека произошло недопонимание с Лаутаро Мартинесом, однако созвонились и обсудили конфликт.