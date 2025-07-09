«Интер» готов отпустить Чалханоглу за 30 млн евро. Но клуб настроен сохранить хавбека, считая его ключевым футболистом
«Интер» обозначил цену за Хакана Чалханоглу.
Итальянский клуб готов отпустить полузащитника только в том случае, если получит как минимум 30 миллионов евро компенсации.
При этом «Интер» настроен только на быструю сделку, потому что намерен сохранить хавбека, считая его ключевым игроком.
Если футболист появится на тренировочных сборах, то его выведут с трансферного рынка.
Ранее сообщалось, что интерес к Хакану Чалханоглу проявляет «Галатасарай». Прежде у хавбека произошло недопонимание с Лаутаро Мартинесом, однако созвонились и обсудили конфликт.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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