Тен Хаг о том, реальна ли победа «Байера» в Бундеслиге: «Сложно сказать. Не знаю, насколько сильны мы и соперники»
Эрик тен Хаг высказался о шансах «Байера» на титул в Германии.
– Является ли завоевание титула реальной целью в этом сезоне?
– Сложно сказать. Я пока не знаю, насколько сильны соперники. Я также не знаю, насколько сильны мы. Еще слишком рано говорить. Нужно посмотреть, как пойдут дела в ближайшие несколько недель и месяцев, и тогда мы сможем говорить об этом более подробно, – сказал новый тренер «Байера» в интервью Kölner Stadt-Anzeiger.
Ранее в первом матче при тен Хаге «Байер» проиграл молодежке «Фламенго» со счетом 1:5.
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Опубликовано: Sports
Источник: WerkselfXtra
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