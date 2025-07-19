Тен Хаг о том, реальна ли победа «Байера» в Бундеслиге: «Сложно сказать. Не знаю, насколько сильны мы и соперники»

Эрик тен Хаг высказался о шансах «Байера» на титул в Германии.

– Является ли завоевание титула реальной целью в этом сезоне?

– Сложно сказать. Я пока не знаю, насколько сильны соперники. Я также не знаю, насколько сильны мы. Еще слишком рано говорить. Нужно посмотреть, как пойдут дела в ближайшие несколько недель и месяцев, и тогда мы сможем говорить об этом более подробно, – сказал новый тренер «Байера» в интервью Kölner Stadt-Anzeiger.

Ранее в первом матче при тен Хаге «Байер» проиграл молодежке «Фламенго» со счетом 1:5.