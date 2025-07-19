Тен Хаг про 1:5 с молодежкой «Фламенго»: «Плохой результат, но мне плевать на результаты предсезонки»

Эрик тен Хаг прокомментировал поражение 1:5 от молодежки «Фламенго».

Эта товарищеская игра стала дебютной для тен Хага во главе «Байера ».

«Результат плохой, но на самом деле мне плевать на результаты в процессе предсезонной подготовки. Безусловно, мы никогда не должны проигрывать с таким счетом, но для меня было важно не потерять ни одного игрока. Лучше было бы сыграть матч позже», – сказал тренер.