Тен Хаг про 1:5 с молодежкой «Фламенго»: «Плохой результат, но мне плевать на результаты предсезонки»
Эрик тен Хаг прокомментировал поражение 1:5 от молодежки «Фламенго».
Эта товарищеская игра стала дебютной для тен Хага во главе «Байера».
«Результат плохой, но на самом деле мне плевать на результаты в процессе предсезонной подготовки. Безусловно, мы никогда не должны проигрывать с таким счетом, но для меня было важно не потерять ни одного игрока. Лучше было бы сыграть матч позже», – сказал тренер.
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