«Локомотив» представил вторую и третью формы на сезон-2025/26.

Вторая форма выполнена в молочно-белом цвете с красным воротником и зелеными манжетами – в цветах клуба.

Третья форма сделана в зеленом цвете с яркими красными деталями. Оттенки и контраст вдохновлены парадной формой железнодорожников.

Фото: fclm.ru