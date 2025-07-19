«Локомотив» представил вторую и третью формы на сезон
«Локомотив» представил вторую и третью формы на сезон-2025/26.
Вторая форма выполнена в молочно-белом цвете с красным воротником и зелеными манжетами – в цветах клуба.
Третья форма сделана в зеленом цвете с яркими красными деталями. Оттенки и контраст вдохновлены парадной формой железнодорожников.
Фото: fclm.ru
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?25997 голосов
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Локомотива»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости