ЦСКА рассматривает вариант с активацией опции выкупа Пиняева за 10 млн евро (Иван Карпов)

ЦСКА хочет подписать Сергея Пиняева.

Армейский клуб рассматривает вариант с активацией опции выкупа 20-летнего футболиста за 10 млн евро, сообщает инсайдер Иван Карпов. ЦСКА , как отмечается, сильно заинтересован в Пиняеве . И если не удастся договориться с «Локомотивом » о более низкой сумме, армейцы могут активировать опцию выкупа.

Отмечается, что сам игрок нацелен на переход в Европу. Утверждается, что агент Павел Андреев возьмет крупную сумму за организацию перехода, также заплатить придется и игроку. В итоге сумма сделки может превысить 12 млн евро.

В прошлом сезоне Пиняев провел 38 матчей во всех турнирах, отметившись 11 голами и 8 результативными передачами.