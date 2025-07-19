ЦСКА рассматривает вариант с активацией опции выкупа Пиняева за 10 млн евро (Иван Карпов)
ЦСКА хочет подписать Сергея Пиняева.
Армейский клуб рассматривает вариант с активацией опции выкупа 20-летнего футболиста за 10 млн евро, сообщает инсайдер Иван Карпов. ЦСКА, как отмечается, сильно заинтересован в Пиняеве. И если не удастся договориться с «Локомотивом» о более низкой сумме, армейцы могут активировать опцию выкупа.
Отмечается, что сам игрок нацелен на переход в Европу. Утверждается, что агент Павел Андреев возьмет крупную сумму за организацию перехода, также заплатить придется и игроку. В итоге сумма сделки может превысить 12 млн евро.
В прошлом сезоне Пиняев провел 38 матчей во всех турнирах, отметившись 11 голами и 8 результативными передачами.
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Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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