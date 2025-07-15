За Осимхена «Галатасарай» готов выплатить остаток в 35 млн евро к 2027 году, «Наполи» требует к 2026-му. Отступные – 75 млн
«Галатасарай» и «Наполи» не могут согласовать сроки выплат по Виктору Осимхену.
Неаполитанцы требуют за форварда 40 млн евро сразу и остальные 35 – к 2026 году плюс процент от будущей перепродажи 26-летнего игрока сборной Нигерии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Турецкий клуб, в свою очередь, готов выплатить остаток за Осимхена (35 млн) к 2027-му и против включения пункта о перепродаже.
Ранее «Галатасарай», где нападающий выступал на правах аренды, согласился активировать его отступные в размере 75 млн, предложив погасить сумму трансфера в течение 5 лет.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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