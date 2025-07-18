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Фонт о «Барсе» и переносе возвращения на «Камп Ноу»: «Мы лучший клуб в мире и выставляем себя на посмешище, давая невыполнимые обещания. Очередной пример некомпетентного руководства»

Виктор Фонт высказался о вновь переносенном возвращении «Барсы» на «Камп Ноу».

Ранее «Барселона» сообщила, что не проведет матч за Кубок Гампера против «Комо» на «Камп Ноу» из-за проблем с получением лицензии.

«Невероятно, что, будучи лучшим клубом в мире, мы выставляем себя на посмешище, постоянно давая невыполнимые обещания.

Было очень неожиданно увидеть рекламную кампанию, воспевающую наше возвращение 10 августа, несмотря на то, что ни один эксперт отрасли не верил в реальность этого. Нельзя так играть с ожиданиями болельщиков «Барселоны».

Мягко говоря, это очередной пример импровизации, самоуверенности и некомпетентного руководства. Но грань между этим и обманом очень тонка.

Мы будем требовать прозрачности столько, сколько нужно. Почему было названо столько невыполнимых дедлайнов? Кто за это отвечает? Почему контракт отдали компании, которая не сделала ни дешево, ни быстро?

И где мы будем проводить матчи Ла Лиги и Лиги чемпионов с 14 сентября?» – написал экс-кандидат в президенты «Барсы» в X.

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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Виктора Фонта в X
Виктор Фонт
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