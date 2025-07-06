«Барса» – лучший клуб мира и останется таким без Нико. Однако уже 4 года нам говорят, что кризис позади, но мы даже не знаем, сможем ли зарегистрировать новичков». Фонт о руководстве клуба

Виктор Фонт высказался о срыве трансфера Нико Уильямса и ситуации в «Барсе».

22-летний вингер ранее продлил контракт с «Атлетиком » до 2035 года.

«Барселона » – лучший клуб мира и останется таковым даже без Нико Уильямса . Однако случай с Нико заставляет нас взглянуть в зеркало. Уже четвертое подряд лето клуб утверждает, что экономический кризис позади, но реальность упряма: мы даже не знаем, сможем ли зарегистрировать тех игроков, которых хотим подписать.

У нас есть выдающееся поколение воспитанников Ла Масии. Только при грамотном управлении и без импровизации мы сможем составить из этого поколения наилучшую команду.

Нам необходим больший контроль над тем, что происходит в клубе, чтобы не создавать ложных ожиданий и не вредить имиджу и репутации «Барсы», – написал экс-кандидат в президенты «Барселоны».