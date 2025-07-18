«Барса» сообщила, что не проведет Кубок Гампера на «Камп Ноу» из-за проблем с получением лицензии

Матч «Барселоны» и «Комо» за Кубок Гампера не пройдет на «Камп Ноу».

Встречу с «Комо » планировали провести на перестроенном «Камп Ноу», но теперь игра там не состоится и пройдет на «Эстади Йохан Кройфф ».

У каталонского клуба возникли проблемы в получением лицензии городского совета Барселоны.

«Работы по соблюдению требований постановления, регулирующего процедуры муниципального вмешательства в строительные работы, не позволили завершить процедуры, необходимые для предоставления первоначальной лицензии.

В частности, из-за масштаба проведенных работ не удалось выполнить все условия, предусмотренные регламентом, регулирующим выдачу лицензии, несмотря на намерение клуба открывать обновленный стадион сектор за сектором.

Клуб поддерживает тесную связь с городским советом Барселоны и соответствующими органами власти, чтобы добиться прогресса в выполнении различных требований, и будет информировать своих членов и болельщиков о любых новых изменениях, касающихся даты возвращения», – говорится в сообщении «Барселоны».

Сообщалось , что абонементы на «Камп Ноу » собираются продавать после 10 августа, когда станет ясно, сколько абонементов можно будет предложить болельщикам, а также по какой цене.

Клуб работает с расчетом, что к первому домашнему матчу в Ла Лиге против «Валенсии» (13 или 14 сентября) на «Камп Ноу» будет доступно 62 000 мест на первой и второй трибунах.