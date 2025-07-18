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«Барса» сообщила, что не проведет Кубок Гампера на «Камп Ноу» из-за проблем с получением лицензии

Матч «Барселоны» и «Комо» за Кубок Гампера не пройдет на «Камп Ноу».

Встречу с «Комо» планировали провести на перестроенном «Камп Ноу», но теперь игра там не состоится и пройдет на «Эстади Йохан Кройфф».

У каталонского клуба возникли проблемы в получением лицензии городского совета Барселоны. 

«Работы по соблюдению требований постановления, регулирующего процедуры муниципального вмешательства в строительные работы, не позволили завершить процедуры, необходимые для предоставления первоначальной лицензии. 

В частности, из-за масштаба проведенных работ не удалось выполнить все условия, предусмотренные регламентом, регулирующим выдачу лицензии, несмотря на намерение клуба открывать обновленный стадион сектор за сектором.

Клуб поддерживает тесную связь с городским советом Барселоны и соответствующими органами власти, чтобы добиться прогресса в выполнении различных требований, и будет информировать своих членов и болельщиков о любых новых изменениях, касающихся даты возвращения», – говорится в сообщении «Барселоны». 

Сообщалось, что абонементы на «Камп Ноу» собираются продавать после 10 августа, когда станет ясно, сколько абонементов можно будет предложить болельщикам, а также по какой цене.

Клуб работает с расчетом, что к первому домашнему матчу в Ла Лиге против «Валенсии» (13 или 14 сентября) на «Камп Ноу» будет доступно 62 000 мест на первой и второй трибунах.

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Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Барселоны»
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болельщики
Кубок Жоана Гампера
Эстади Йохан Кройфф
logoсерия А Италия
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