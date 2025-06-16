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Виктор Фонт: «Барса» не умеет обращаться со своими звездами. Недопустимо, что тер Стеген узнает о ситуации через утечки, а не от руководства»

Виктор Фонт раскритиковал менеджмент «Барселоны» за отношение к игрокам.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые выплатили отступные голкипера «Эспаньола» Жоана Гарсии в размере 25 млн евро и в ближайшее время оформит трансфер. 

«Очень правильное в том смысле, что это решение, принятое спортивной дирекцией и тренерским штабом. Мне нравится то, что я вижу. Впервые мы не ждем, пока основной игрок опустится на дно, чтобы что-то предпринять.

Мы не умеем правильно обращаться с нашими звездами. Недопустимо, что такой игрок, как тер Стеген, узнал о ситуации через утечки, а не в личном разговоре с кем-то из клуба», – заявил экс-кандидат в президенты «Барсы» в эфире Catalunya Ràdio.

Тер Стеген считает, что «Барселона» через прессу вынуждает его уйти, и шокирован этим. Голкипер не намерен покидать клуб летом и готов бороться за место в основе (Diario Sport)

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Diario Sport
logoЛа Лига
logoЭспаньол
logoБарселона
logoЖоан Гарсия
logoМарк-Андре тер Стеген
Виктор Фонт
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