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  • Мостовой о Венделе: «В России он получает заоблачную зарплату – прекрасное и золотое время. Пропуск сборов не повлияет, про Промеса в свое время тоже кричали, а он вышел и два забил»
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Мостовой о Венделе: «В России он получает заоблачную зарплату – прекрасное и золотое время. Пропуск сборов не повлияет, про Промеса в свое время тоже кричали, а он вышел и два забил»

Александр Мостовой считает, что пропуск предсезонки не скажется на игре Вендела.

Летом бразильский полузащитник должен был перейти в «Ботафого», но клуб расторг соглашение по обоюдному согласию с «Зенитом». Сегодня утром полузащитник вернулся в Санкт-Петербург.

«Вендел, конечно, поможет «Зениту». А куда он денется, у него же контракт. Это один из лучших футболистов чемпионата России. Вспомните, в прошлом году тоже была ситуация, когда он то уезжал, то не уезжал. А потом вышел и в первом же матче стал лучшим.

То, что он он пропустил сборы, это не повлияет. Понятно, что в какой-то момент может сказаться на дистанции, но у него высокое мастерство, он легко наберет. Есть люди, которые со сборов не вылезают, а играют непонятно как. Про Промеса в свое время тоже кричали, что он сборы не проходил, а потом вышел и два забил. 

Психологически ситуация может сказаться, если у тебя контракт плохой, денег нет. Вендел получает в России заоблачную зарплату, в Европе ему бы такую никто и никогда не дал, там другой уровень. У Вендела сейчас прекрасное и золотое время», – сказал бывший игрок сборной России.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Legalbet
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