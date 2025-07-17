Мурал в честь Жоты появился в Ливерпуле неподалеку от «Энфилда»

Посвященный Диогу Жоте мурал появился в Ливерпуле.

Форвард «Ливерпуля » и сборной Португалии, а также его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании 3 июля. Сообщалось , что автомобиль Жоты вылетел с дороги из-за лопнувшей шины и загорелся.

Мерсисайдский клуб объявил о создании мурала, нарисованного в честь Диогу.

Рисунок появился на стене паба Halfway House. Заведение находится в нескольких минутах ходьбы от стадиона «Энфилд».

Фото: liverpoolfc.com

«Ливерпуль» вывел из обращения 20-й номер в память о Жоте. Это 1-й случай в истории клуба