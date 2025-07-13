Нуньес в стиле Жоты отпраздновал гол в матче с «Престоном»: «Я знаю, что ты праздновал сегодня со мной, как и в тот раз 🎮🙏🏼»
Дарвин Нуньес посвятил гол Диогу Жоте в 1-м матче «Ливерпуля» после его смерти.
Форвард «красных», а также его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании 3 июля.
Сегодня мерсисайдцы победили «Престон» (3:1) в товарищеском матче. Нуньес забил 2-й гол на 53-й минуте матча.
Уругваец отпраздновал его в стиле Жоты – сначала сел и изобразил игру на геймпаде, как делал Диогу, а затем продемонстрировал другое празднование португальца, показав руками крокодила.
После матча Нуньес выложил в соцсетях публикацию с подписью: «Я знаю, что ты праздновал сегодня со мной, как и в тот раз 🎮🙏🏼».
Дарвин опубликовал сегодняшние фотографии, а также снимок, где он празднует с Жотой его гол в матче с «Тоттенхэмом» в позапрошлом сезоне.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Дарвина Нуньеса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости