Нуньес в стиле Жоты отпраздновал гол в матче с «Престоном»: «Я знаю, что ты праздновал сегодня со мной, как и в тот раз 🎮🙏🏼»

Дарвин Нуньес посвятил гол Диогу Жоте в 1-м матче «Ливерпуля» после его смерти.

Форвард «красных», а также его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании 3 июля.

Сегодня мерсисайдцы победили «Престон » (3:1) в товарищеском матче. Нуньес забил 2-й гол на 53-й минуте матча.

Уругваец отпраздновал его в стиле Жоты – сначала сел и изобразил игру на геймпаде, как делал Диогу , а затем продемонстрировал другое празднование португальца, показав руками крокодила.

После матча Нуньес выложил в соцсетях публикацию с подписью: «Я знаю, что ты праздновал сегодня со мной, как и в тот раз 🎮🙏🏼».

Дарвин опубликовал сегодняшние фотографии, а также снимок, где он празднует с Жотой его гол в матче с «Тоттенхэмом» в позапрошлом сезоне.