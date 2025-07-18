Абаскаль об РПЛ: «Буду следить за новым сезоном и всеми новостями. Я всегда внимателен к происходящему в российском футболе»
Гильермо Абаскаль заявил, что будет следить за новым сезоном чемпионата России.
«Конечно, я буду следить за новым сезоном РПЛ и всеми новостями вокруг нее.
Я всегда внимателен к тому, что происходит в российском футболе», – сказал бывший главный тренер «Спартака».
В настоящий момент Абаскаль возглавляет мексиканский «Атлетико Сан-Луис».
Сезон-2025/26 Мир РПЛ стартует сегодня матчем между московским «Динамо» и «Балтикой». Встреча начнется в 20:30 по московскому времени.
«Спартак» свой первый матч в чемпионате проведет завтра против махачкалинского «Динамо».
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?25987 голосов
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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