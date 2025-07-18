Абаскаль об РПЛ: «Буду следить за новым сезоном и всеми новостями. Я всегда внимателен к происходящему в российском футболе»

Гильермо Абаскаль заявил, что будет следить за новым сезоном чемпионата России.

«Конечно, я буду следить за новым сезоном РПЛ и всеми новостями вокруг нее.

Я всегда внимателен к тому, что происходит в российском футболе», – сказал бывший главный тренер «Спартака ».

В настоящий момент Абаскаль возглавляет мексиканский «Атлетико Сан-Луис ».

Сезон-2025/26 Мир РПЛ стартует сегодня матчем между московским «Динамо» и «Балтикой». Встреча начнется в 20:30 по московскому времени.

«Спартак» свой первый матч в чемпионате проведет завтра против махачкалинского «Динамо».