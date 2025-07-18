Радимов о том, что взять титул проще, чем удержать: «Фигня полная. «Зенит» же шесть раз удержал – и ничего. «Краснодар» априори должен претендовать на чемпионство»
Владислав Радимов оценил перспективы «Краснодара» защитить титул.
– «Краснодар» практически никого не потерял ключевого, сейчас они еще купили двоих или даже троих.
Я не видел этих футболистов, но судя по разговорам, очень сильные игроки приобретены. Так что команда, которая стала чемпионом и усилила три позиции, априори должна претендовать на чемпионство.
– Пресловутая история про то, что завоевать титул гораздо проще, чем потом его удержать?..
– Да это фигня полная. Каждый новый чемпионат – новая история. «Зенит» же шесть раз удержал – и ничего, – сказал экс-игрок петербургской команды.
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?25987 голосов
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Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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