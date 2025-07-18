Радимов о том, что взять титул проще, чем удержать: «Фигня полная. «Зенит» же шесть раз удержал – и ничего. «Краснодар» априори должен претендовать на чемпионство»

Владислав Радимов оценил перспективы «Краснодара» защитить титул.

– «Краснодар » практически никого не потерял ключевого, сейчас они еще купили двоих или даже троих.

Я не видел этих футболистов, но судя по разговорам, очень сильные игроки приобретены. Так что команда, которая стала чемпионом и усилила три позиции, априори должна претендовать на чемпионство.

– Пресловутая история про то, что завоевать титул гораздо проще, чем потом его удержать?..

– Да это фигня полная. Каждый новый чемпионат – новая история. «Зенит » же шесть раз удержал – и ничего, – сказал экс-игрок петербургской команды.