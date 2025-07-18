«Зенит» котируется фаворитом РПЛ в 14-м сезоне подряд. 2.10 – худший коэффициент на титул петербуржцев за последние 6 лет

18 июля стартует новый сезон чемпионата России.

«Зенит» котируется главным претендентом на чемпионство в 14-м сезоне подряд. На титул команды Сергея Семака букмекеры дают 2.10 – худший коэффициент с 2018 года.

Второе и третье место в линии делят «Спартак» (5.50) и «Краснодар» (5.50). «Динамо» – четвертое за 9.00, ЦСКА – пятый с коэффициентом 11.00 на титул. Чемпионство «Локомотива» оценивается в 20.00.

Шансы остальных команд на трофей начинаются от 500.00.

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