«Зенит» котируется фаворитом РПЛ в 14-м сезоне подряд. 2.10 – худший коэффициент на титул петербуржцев за последние 6 лет
18 июля стартует новый сезон чемпионата России.
«Зенит» котируется главным претендентом на чемпионство в 14-м сезоне подряд. На титул команды Сергея Семака букмекеры дают 2.10 – худший коэффициент с 2018 года.
Второе и третье место в линии делят «Спартак» (5.50) и «Краснодар» (5.50). «Динамо» – четвертое за 9.00, ЦСКА – пятый с коэффициентом 11.00 на титул. Чемпионство «Локомотива» оценивается в 20.00.
Шансы остальных команд на трофей начинаются от 500.00.
Все расклады на РПЛ: худшие за 6 лет шансы «Зенита», прогресс «Спартака» и «Динамо», вылет «Оренбурга»
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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