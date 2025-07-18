Степашин о Карпине: «Ни один тренер не приходил на совет директоров «Динамо», а он пришел. У него очень амбициозные задачи»
Сергей Степашин отметил амбициозность нового тренера «Динамо» Валерия Карпина.
«Валерий Георгиевич, кстати, пришел к нам на совет директоров и консультативный совет, который я возглавляю. Ни один тренер этого не делал до этого. Со своей программой, рассказал, что он хочет.
У него очень амбициозные задачи, да и он сам человек амбициозный. Блестящий был футболист, да и тренер уже состоявшийся. Поэтому он один из главных козырей.
К нему уже пришли из «Ростова» Осипенко и Глебов, а недавно присоединился Сергеев», – сказал член совета директоров «Динамо», председатель консультативного совета клуба.
Сегодня в 1-м туре РПЛ «Динамо» сыграет дома с «Балтикой».
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
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