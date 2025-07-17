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  • Семшов о «Динамо»: «Карпина взяли для титулов, хотя сам он трофеев не брал. Уверен, он пришел за ними. Для вторых и третьих мест уже были тренеры»
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Семшов о «Динамо»: «Карпина взяли для титулов, хотя сам он трофеев не брал. Уверен, он пришел за ними. Для вторых и третьих мест уже были тренеры»

Игорь Семшов считает, что «Динамо» назначило Валерия Карпина в целях чемпионства.

«Динамо», кажется, не на шутку включилось в борьбу с «Зенитом». Увели у них Осипенко, Сергеева забрали, в ролике про крепостное право пошутили и Александра «уже не первого». Вы видите это противостояние Москва – Питер в исполнении «Динамо» и «Зенита»?

– Нет, пока нет. «Зенит», во-первых, и так покупает за большие деньги футболистов. И немного не с нашего континента. Хотя, у «Динамо» и до этого сезона был хороший состав, который не уступал ни «Зениту», ни «Краснодару», ни «Спартаку». Состав, который способен бороться за медали.

Но теперь и россиянами укрепились.

– Да, пришли игроки, которые хорошо знают Валерия Георгиевича и по «Ростову», и по сборной России. Но борьба за середину таблицы – это одно, а за медали – другое. Те, кто сейчас есть в составе, кроме Сергеева, ничего не выигрывали.

Ну, неужели перед «Динамо» из-за этого не будет стоять задача – чемпионство?

– И до этого сезона «Динамо» достаточно неплохо играло и претендовало на чемпионство. С Личкой занимали третье место. Сейчас, я думаю, стоит одна задача – первое место. Получится или нет – посмотрим. То, что Карпин умеет выстраивать хорошую игру, это мы видели и по «Ростову», и по сборной России. Но в «Динамо» для начала нужно сделать так, чтобы каждый футболист выполнял требования главного тренера.

Карпин, кстати, сам неоднократно говорил, что ему титулы неважны. В «Динамо» от такой философии придется отойти?

– Его брали в «Динамо» для титулов, хотя сам Валерий Георгиевич титулов не брал – ни чемпионат, ни Кубок не выигрывал. И, я уверен, он сам пришел в «Динамо», чтобы эти титулы выиграть. Для вторых и третьих мест в «Динамо» уже были тренеры, – сказал бывший полузащитник «Динамо». 

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Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Комсомольская правда»
logoДинамо Москва
logoИгорь Семшов
logoЗенит
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
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