Семшов о «Динамо»: «Карпина взяли для титулов, хотя сам он трофеев не брал. Уверен, он пришел за ними. Для вторых и третьих мест уже были тренеры»

Игорь Семшов считает, что «Динамо» назначило Валерия Карпина в целях чемпионства.

– «Динамо», кажется, не на шутку включилось в борьбу с «Зенитом». Увели у них Осипенко, Сергеева забрали, в ролике про крепостное право пошутили и Александра «уже не первого». Вы видите это противостояние Москва – Питер в исполнении «Динамо» и «Зенита»?

– Нет, пока нет. «Зенит», во-первых, и так покупает за большие деньги футболистов. И немного не с нашего континента. Хотя, у «Динамо» и до этого сезона был хороший состав, который не уступал ни «Зениту», ни «Краснодару», ни «Спартаку». Состав, который способен бороться за медали.

– Но теперь и россиянами укрепились.

– Да, пришли игроки, которые хорошо знают Валерия Георгиевича и по «Ростову», и по сборной России. Но борьба за середину таблицы – это одно, а за медали – другое. Те, кто сейчас есть в составе, кроме Сергеева, ничего не выигрывали.

– Ну, неужели перед «Динамо» из-за этого не будет стоять задача – чемпионство?

– И до этого сезона «Динамо» достаточно неплохо играло и претендовало на чемпионство. С Личкой занимали третье место. Сейчас, я думаю, стоит одна задача – первое место. Получится или нет – посмотрим. То, что Карпин умеет выстраивать хорошую игру, это мы видели и по «Ростову», и по сборной России. Но в «Динамо» для начала нужно сделать так, чтобы каждый футболист выполнял требования главного тренера.

– Карпин, кстати, сам неоднократно говорил, что ему титулы неважны. В «Динамо» от такой философии придется отойти?

– Его брали в «Динамо» для титулов, хотя сам Валерий Георгиевич титулов не брал – ни чемпионат, ни Кубок не выигрывал. И, я уверен, он сам пришел в «Динамо», чтобы эти титулы выиграть. Для вторых и третьих мест в «Динамо» уже были тренеры, – сказал бывший полузащитник «Динамо».