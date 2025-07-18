Колыванов о «Динамо»: «Карпин — амбициозный тренер, умеющий решать задачи. Если наладят игру в обороне, более удачный сезон должен получиться»

Игорь Колыванов допустил, что «Динамо» при Валерии Карпине выступит лучше.

В прошлом сезоне бело-голубые заняли в РПЛ 5-е место. Сегодня в стартовом туре нового чемпионата России московский клуб примет «Балтику».

— Будет интересный матч «Балтики» с «Динамо ». «Балтика» замечательно закончила тот сезон. Карпин — амбициозный тренер, который умеет решать определенные задачи. Если «Динамо» наладит игру в обороне, то в этом году, наверное, более удачный сезон должен получиться, чем предыдущий.

— За что «Динамо» будет бороться?

— Как и остальные команды, которые находятся в первой пятерке: «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Краснодар» и «Зенит» – все будут стараться бороться за чемпионство, но «Зенит» среди всех команд выделяется, – сказал бывший нападающий сборной России.