Колыванов о «Динамо»: «Карпин — амбициозный тренер, умеющий решать задачи. Если наладят игру в обороне, более удачный сезон должен получиться»
Игорь Колыванов допустил, что «Динамо» при Валерии Карпине выступит лучше.
В прошлом сезоне бело-голубые заняли в РПЛ 5-е место. Сегодня в стартовом туре нового чемпионата России московский клуб примет «Балтику».
— Будет интересный матч «Балтики» с «Динамо». «Балтика» замечательно закончила тот сезон. Карпин — амбициозный тренер, который умеет решать определенные задачи. Если «Динамо» наладит игру в обороне, то в этом году, наверное, более удачный сезон должен получиться, чем предыдущий.
— За что «Динамо» будет бороться?
— Как и остальные команды, которые находятся в первой пятерке: «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Краснодар» и «Зенит» – все будут стараться бороться за чемпионство, но «Зенит» среди всех команд выделяется, – сказал бывший нападающий сборной России.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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