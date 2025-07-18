Ловчев о Глушенкове: «Ему комфортно с бразильцами «Зенита», но перепады в настроении мешают. Парень со сложным характером»

Евгений Ловчев рассказал, что мешает Максиму Глушенкову показывать стабильную игру.

— Глушенков вписывается в бразильскую компанию «Зенита»?

— Вписывается, но это парень со сложным характером. И у него будут постоянные перепады. То ему будет хотеться играть и он будет доказывать, а то в какой‑то момент он будет обижаться на других, третьих и четвертых.

Он умеет играть в футбол, в принципе, и ему комфортно с этими бразильцами, но перепады в настроении ему мешают, — сказал бывший футболист сборной СССР.