Ловчев о Глушенкове: «Ему комфортно с бразильцами «Зенита», но перепады в настроении мешают. Парень со сложным характером»
Евгений Ловчев рассказал, что мешает Максиму Глушенкову показывать стабильную игру.
— Глушенков вписывается в бразильскую компанию «Зенита»?
— Вписывается, но это парень со сложным характером. И у него будут постоянные перепады. То ему будет хотеться играть и он будет доказывать, а то в какой‑то момент он будет обижаться на других, третьих и четвертых.
Он умеет играть в футбол, в принципе, и ему комфортно с этими бразильцами, но перепады в настроении ему мешают, — сказал бывший футболист сборной СССР.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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