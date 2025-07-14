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  • Сергей Ташуев: «Зенит» уже год мучается – давно пора было купить такого, как Жерсон. При таких мастерах будут расти и наши футболисты – тот же Глушенков»
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Сергей Ташуев: «Зенит» уже год мучается – давно пора было купить такого, как Жерсон. При таких мастерах будут расти и наши футболисты – тот же Глушенков»

Сергей Ташуев положительно оценил переход Жерсона в «Зенит».

Петербургский клуб ранее подтвердил переход бразильского полузащитника из «Фламенго» за 25 миллионов евро.

«Давно пора было купить такого игрока, как Жерсон. «Зенит» уже год мучается. Вендел то играет, то не играет.

А использовать на этой позиции Горшкова, запасного игрока, не самого сильного, для «Зенита» это неправильно. Сейчас на сборах играет полузащитника Сантос – это тоже неправильно.

Так что приобретение Жерсона – это здорово. При таких мастерах будут расти и наши футболисты, например, тот же Глушенков. Я рад, ведь уровень футболистов повышается», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев.

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Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
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logoДуглас Сантос
logoМаксим Глушенков
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