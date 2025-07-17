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Сересо разрешил бы игрокам «Атлетико» устроить вечеринку, как у Ямаля: «Если бы меня пригласили»

Президент «Атлетико» с юмором ответил на вопрос о вечеринке Ламина Ямаля.

Напомним, вингер «Барселоны» устроил вечеринку по случаю 18-летия. На празднике присутствовали именитые гости – стримеры, инфлюэнсеры, партнеры по команде и музыканты. 

Позднее Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями, сопровождающимися карликовостью, опубликовала заявление, в котором утверждала, что на мероприятие были наняты люди с карликовостью в целях развлечения. Министерство социальных прав попросило провести расследование.

 – Я не думаю, что он сделал это с плохими намерениями. Он молод, а молодых людей нужно прощать.

– Если бы кто-то из ваших игроков сделал это, вы бы это разрешили?

– Да. Если бы меня пригласили, – сказал Энрике Сересо.

Отец Ямаля о критике сына за вечеринку: «Люди смотрят на других и умирают от зависти. Это их проблема. Ламину только исполнилось 18 лет, он имеет право наслаждаться жизнью»

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Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Europa Press
logoЛа Лига
logoБарселона
Энрике Сересо
logoАтлетико
logoЛамин Ямаль
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