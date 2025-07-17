Сересо разрешил бы игрокам «Атлетико» устроить вечеринку, как у Ямаля: «Если бы меня пригласили»

Президент «Атлетико» с юмором ответил на вопрос о вечеринке Ламина Ямаля.

Напомним, вингер «Барселоны» устроил вечеринку по случаю 18-летия. На празднике присутствовали именитые гости – стримеры, инфлюэнсеры, партнеры по команде и музыканты.

Позднее Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями, сопровождающимися карликовостью, опубликовала заявление , в котором утверждала, что на мероприятие были наняты люди с карликовостью в целях развлечения. Министерство социальных прав попросило провести расследование.

– Я не думаю, что он сделал это с плохими намерениями. Он молод, а молодых людей нужно прощать.

– Если бы кто-то из ваших игроков сделал это, вы бы это разрешили?

– Да. Если бы меня пригласили, – сказал Энрике Сересо.

Отец Ямаля о критике сына за вечеринку: «Люди смотрят на других и умирают от зависти. Это их проблема. Ламину только исполнилось 18 лет, он имеет право наслаждаться жизнью»