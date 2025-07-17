Отец Ямаля о критике сына за вечеринку: «Люди умирают от зависти. Это их проблема. Ламину только исполнилось 18 лет, он имеет право наслаждаться жизнью»

Отец Ламина Ямаля отреагировал на критику в адрес сына за вечеринку.

Напомним, вингер «Барселоны» устроил вечеринку по случаю 18-летия. На празднике присутствовали именитые гости – стримеры, инфлюэнсеры, партнеры по команде и музыканты.

Позднее Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями, сопровождающимися карликовостью, опубликовала заявление , в котором утверждала, что на мероприятие были наняты люди с карликовостью в целях развлечения. Министерство социальных прав попросило провести расследование.

«Я не слушаю критику, я прислушиваюсь к себе. И я считаю, что у моего сына все хорошо, вот и все. Дело в том, что люди, вместо того чтобы видеть то, что происходит рядом с ними, смотрят на других и умирают от зависти. Это их проблема.

Он молодой парень. Люди должны понимать, что он парень, которому только исполнилось 18 лет, и он также имеет право наслаждаться жизнью. Мы все его понимаем, что он профессиональный спортсмен, но он такой же ребенок, как и любой другой. Он такой же, как его ровесники, у него есть друзья, у него заботливые родители», – сказал Мунир Насрауи Europa Press.

Ламин Ямаль: «Я равнодушен как к критике, так и к похвале, если они исходят не от близких. Я работаю на благо «Барсы», но вне клуба наслаждаюсь жизнью»