Кисляк подарил папе машину на день рождения: «Haval, полный привод – на рыбалочку ездить в самый раз. Себе фитнес-кольцо могу купить, ничего серьезного – коплю на квартиру»
– Что для тебя деньги?
– Наверное, возможности. В первую очередь ты можешь кого-то сделать счастливее. Потом и себе купить то, о чем мечтал. Мне нравится делать приятное самым близким. Когда вижу, что они счастливы, я тоже счастлив.
– Последний подарок, который принес тебе радость?
– Например, кроссовки для девушки. А самый значимый за последнее время – машина для папы на день рождения.
– Какую машину подарил?
– Haval. Полный привод – ему в самый раз ездить на рыбалочку.
– А себе-то сделал подарок?
– Да нет. Себе фитнес-кольцо могу купить. Ничего серьезного. Коплю на квартиру. Сейчас живем вместе с папой.
– Пока не с девушкой?
– Это в планах. Сразу после покупки квартиры.
– Какую хочешь?
– Не знаю. Просто хочу, чтобы сразу была своя. Все-таки, если думать о семье и детях и планировать будущее, так будет удобнее.
– Трехкомнатную?
– Или большую двухкомнатную.
– Насколько ты близок к этой цели?
– Иду к ней, скажем так. Хочу в ближайшее время добраться, – сказал полузащитник ЦСКА в интервью Спортсу’‘.
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