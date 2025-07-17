Кисляк подарил папе машину на день рождения: «Haval, полный привод – на рыбалочку ездить в самый раз. Себе фитнес-кольцо могу купить, ничего серьезного – коплю на квартиру»

Матвей Кисляк рассказал, какие подарки делал близким в последнее время.

– Что для тебя деньги?

– Наверное, возможности. В первую очередь ты можешь кого-то сделать счастливее. Потом и себе купить то, о чем мечтал. Мне нравится делать приятное самым близким. Когда вижу, что они счастливы, я тоже счастлив.

– Последний подарок, который принес тебе радость?

– Например, кроссовки для девушки. А самый значимый за последнее время – машина для папы на день рождения.

– Какую машину подарил?

– Haval. Полный привод – ему в самый раз ездить на рыбалочку.

– А себе-то сделал подарок?

– Да нет. Себе фитнес-кольцо могу купить. Ничего серьезного. Коплю на квартиру. Сейчас живем вместе с папой.

– Пока не с девушкой?

– Это в планах. Сразу после покупки квартиры.

– Какую хочешь?

– Не знаю. Просто хочу, чтобы сразу была своя. Все-таки, если думать о семье и детях и планировать будущее, так будет удобнее.

– Трехкомнатную?

– Или большую двухкомнатную.

– Насколько ты близок к этой цели?

– Иду к ней, скажем так. Хочу в ближайшее время добраться, – сказал полузащитник ЦСКА в интервью Спортсу’‘ .

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