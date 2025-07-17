Матвей Кисляк: «Цель – попробовать в Европе, в топовом чемпионате и клубе. Многие останавливаются на РПЛ: деньги, ты дома. Это неправильно»

Матвей Кисляк рассказал о желании поиграть в Европе.

– Многие останавливаются, достигнув уровня РПЛ . Есть деньги, ты дома, все хорошо. Это неправильно – надо ставить максимальные цели. Конечно, попасть в РПЛ – тоже большой путь. Далеко не всем удается там заиграть и остаться надолго. Есть особенные случаи – как у Игоря Акинфеева. Всю жизнь на таком высоком уровне – это тоже очень-очень топ. Но сейчас моя цель – попробовать в Европе. В топовом чемпионате в топовом клубе.

– Ты хочешь в Европу, потому что там лучший футбол?

– Да, потому что когда вокруг футболисты сильнее, ты прогрессируешь. Надо всегда искать среду, где будешь прогрессировать. Топ-лиги Европы – лучшее место. Все равняются на топ-лиги, на Лигу чемпионов. Хочется посмотреть на возможности. Понять, что ты из себя представляешь.

Конечно, хочется оказаться в лучших клубах. Не думаю, что команды из вторых десяток лучше, чем ЦСКА. Просто сейчас мы заложники ситуации – мало кто сюда смотрит. Когда ЦСКА постоянно играл в Лиге чемпионов, ты на виду.

И важно не просто уехать, а уехать, чтобы перейти на следующий уровень. Потому что и сейчас уровень РПЛ – неслабый. У нас хороший чемпионат. Это доказывают трансферы Захаряна, Сафонова.

– Если позовут на меньшие деньги в европейский топ-клуб, пойдешь?

– Если смотреть реалистично, европейский топ-клуб вряд ли предложит меньшие деньги.

– Но если так случится?

– Без проблем. Я, конечно, готов.

– А если затянется, но будешь чувствовать, что пора, готов сам искать маршруты в Европу? Пример: Далер Кузяев, который отказался от больших денег и трофеев в «Зените» и пошел бороться за выживание с «Гавром» .

– У Кузяева была такая мечта. И он уже был в возрасте, когда или сейчас, или никогда. Здесь он многого добился – хотелось проверить себя на другом уровне. Я же здесь еще ничего не показал – всего сезон на хорошем уровне. Какая Европа? Да, есть такая цель, но говорить об этом слишком громко не нужно, – сказал в интервью Спортсу’‘ 19-летний полузащитник ЦСКА .

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