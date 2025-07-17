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Матвей Кисляк: «Если человек скромный, деньги и слава его не сломают. Просрать талант из-за звездной болезни и соблазнов неправильно. Зачем тогда всю жизнь к этому шел, зачем жертвовал?»

Матвей Кисляк порассуждал про отношение к карьере и таланту.

– У наших футболистов часто с этим проблемы – как сохранить себя, поднимаясь высоко?

– От человека зависит. Не такого, что ты думаешь: «Как сохранить себя?» Живешь как жил. Мне кажется, это с детства закладывается: через воспитание родителей, окружение, твои занятия. Если человек скромный, то останется скромным навсегда. Деньги и слава его не сломают.

Ты идешь к футбольным целям всю жизнь, всем жертвуешь – и просрать момент из-за какой-то безответственности, звездной болезни… Как-то это вообще неправильно. Одно дело – травмы, от них никто не застрахован. Но когда люди просирают талант и достигнутые цели из-за соблазнов, ставят их выше… Зачем же ты тогда всю жизнь к этому шел? Зачем жертвовал учебой, свободным временем, прогулками?

Я пропустил много важных событий – например, не был на выпускном. Старался наверстывать в школе, но все равно многое не успевал.

– У тебя золотая медаль.

– Да, но я мог получить больше [знаний], если бы не футбол. В последние два года практически не общался с друзьями. Не ходил гулять по вечерам – потому что утром тренировка. Можно, конечно, подумать: «Да ладно, это же всего одна тренировка, как-нибудь справлюсь». Но эта тренировка может решить твою судьбу.

Я считаю, что все все видят. И все получают по заслугам. Рано или поздно все вскроется. Даже если у человека сейчас идет игра, но [параллельно] он занимается не теми вещами – не факт, что все продолжится хорошо.

– Зачем тебе золотая медаль?

– Наверное, азарт. Хочется везде быть лучшим. Хотел всегда получать пятерки. Внутри было чувство: хочу медаль. И это как маленькая победа. Как забить гол.

И я понимал, что нельзя быть глупым. Нужно хотя бы прилично связывать слова в предложения, – сказал в интервью Спортсу’‘ 19-летний полузащитник ЦСКА.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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