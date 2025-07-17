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Кисляк о смерти мамы от рака: «Знал, что она болеет, но не знал, что так серьезно. Это повлияло: как будто ничего серьезнее уже быть не может, ничего не страшно на поле»

Матвей Кисляк рассказал о смерти матери.

Тебе было 17, когда мама умерла. Сразу узнал, что она серьезно болеет?

– Не сразу. Я знал, что она болеет, но не знал, что так серьезно (у мамы Кисляка был рак – Спортс’’). Только потом стал понимать и видеть. Был немного подготовлен.

О том, что мамы больше нет, узнал от отца?

– Да. Поехал на матч молодежки, и отец позвонил. Сказал, чтобы я быстрее приезжал домой. «Зачем?» – «Приезжай. Надо быстро». 

Ты понимал, что он хочет сказать? 

– Нет. До этого маму забрали в больницу. Папа говорил, что предстоит операция. Что мама не будет поднимать телефон. Я думал, операция поможет, ей станет лучше. А оказывается, уже тогда все было понятно. 

Папа заказал машину, чтобы маму отвезли в Старый Оскол, и она провела там хотя бы пару дней. Там же ее и похоронили. 

Что было после звонка отца?

– Я приехал, он рассказал новость. И в тот же день мы поехали в Старый Оскол на поезде. 

Папа знал, что спасти маму не удастся, но мне не говорил. Потому что меня впервые вызвали в юношескую сборную, а через пару дней – игра с основой ЦСКА. Из молодежки взяли только пять человек. 

Я не полетел в сборную, но через два дня сыграл против основы ЦСКА. Тяжело было, конечно, перестроиться. Но понимал, что это еще одно испытание в жизни. 

Эта мысль помогала не опускать руки?

– Да. Это повлияло на меня. Понял, что не могу ошибиться. Не могу свернуть не туда. Надо идти до конца.

На том, что мы видим от тебя на поле, тоже сказалась потеря мамы? 

– Думаю, в любом случае что-то есть. Мы с папой остались вдвоем – это ответственность, самостоятельность. Было тяжело. Повлияло, что я прошел через это.

Когда выходишь на поле, понимаешь, что ты такое пережил… Как будто ничего серьезнее уже быть не может. Ничего не страшно. Бояться, волноваться из-за какой-то мелочи по сравнению с такой потерей…

Больше я не загоняюсь. Может, поэтому выгляжу увереннее.

Какой была твоя мама?

– Можно много говорить… Наверное, какой была мама, можно сказать по мне. Она очень многое в меня вложила. В воспитание. Верила. Всегда поддерживала.

Очень добрая. Даже те истории из интерната, которые я приводил. 

Характер – от мамы?

– Мама – за доброту, за честность. Папа – за стойкость. Все во мне уместилось. 

Можешь рассказать дорогую тебе историю, которая связана с мамой? 

– Каждый момент. Каждый момент. И сейчас я понимаю, что нужно было ценить каждый момент. Потому что думаешь: все это еще будет долго-долго-долго… А потом за секунду теряешь. И понимаешь, что еще многого не успел сделать. Многого сказать, – сказал полузащитник ЦСКА в интервью Спортсу’‘

«После смерти мамы мне ничего не страшно на поле». Матвей Кисляк – особое интервью Кораблеву

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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