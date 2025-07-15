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Кисляк о шансах ЦСКА на чемпионство: «Надо набирать очки в каждом матче. У нас амбициозная команда, но конкуренция в РПЛ очень хорошая»

Матвей Кисляк оценил шансы ЦСКА на чемпионство в предстоящем сезоне РПЛ.

— Вы выиграли Кубок и Суперкубок России. Осталось только звание чемпиона.

— Посмотрим, надо идти от матча к матчу. Следующая игра — с «Оренбургом», к ней и будем готовиться. Каждый матч на вес золота, надо набирать очки в каждом из них, и тогда будет возможность побороться за чемпионство.

— Многие ваши партнеры настроены на золото.

— У нас амбициозная команда. Но я не хочу говорить громких слов перед сезоном, лучше доказывать делом. В конце чемпионата посмотрим, что да как. Конкуренция в РПЛ очень хорошая, сильные команды, каждый может отобрать очки, — сказал полузащитник ЦСКА.

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?6124 голоса
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперцянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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