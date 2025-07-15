Кисляк о шансах ЦСКА на чемпионство: «Надо набирать очки в каждом матче. У нас амбициозная команда, но конкуренция в РПЛ очень хорошая»
Матвей Кисляк оценил шансы ЦСКА на чемпионство в предстоящем сезоне РПЛ.
— Вы выиграли Кубок и Суперкубок России. Осталось только звание чемпиона.
— Посмотрим, надо идти от матча к матчу. Следующая игра — с «Оренбургом», к ней и будем готовиться. Каждый матч на вес золота, надо набирать очки в каждом из них, и тогда будет возможность побороться за чемпионство.
— Многие ваши партнеры настроены на золото.
— У нас амбициозная команда. Но я не хочу говорить громких слов перед сезоном, лучше доказывать делом. В конце чемпионата посмотрим, что да как. Конкуренция в РПЛ очень хорошая, сильные команды, каждый может отобрать очки, — сказал полузащитник ЦСКА.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости