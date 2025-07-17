Джанашия о Пиняеве: «Локомотиву» нельзя отпускать его в ЦСКА, если только не найдут замену. Если армейцы собираются стать чемпионами, Сергею можно рассмотреть переход»
Заза Джанашия высказался об интересе ЦСКА к Сергею Пиняеву.
Ранее сообщалось, что ЦСКА сделал предложение по трансферу 20-летнего вингера.
«Локомотиву» нельзя отпускать Пиняева в ЦСКА. Если только ему не найдут достойную замену. Пиняев – сила, которая поможет «Локомотиву».
Если ЦСКА собирается становиться чемпионом, Сергею можно рассмотреть этот переход. Но если армейцы планируют бороться за место в тройке, у «Локомотива» такие же цели.
Мы не знаем, какие цели на сезон у ЦСКА. Раз армейцы готовы подписать Пиняева, хотят стать чемпионом. В таком случае трансфер логичен», – сказал бывший нападающий «Локомотива».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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